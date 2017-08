Bouffier : la prise de risques sera récompensée en ERC

Bryan Bouffier jettera la prudence au vent en cherchant cette semaine à devenir le premier pilote à signer deux victoires cette année en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Bouffier est devenu le cinquième vainqueur différent en autant de rendez-vous de l'ERC en 2017 quand il a triomphé sur le Rally Rzeszow au début du mois d'août.

Avant le Barum Czech Rally Zlín de cette semaine, le Français estime que prendre des risques pourrait faire la différence entre gagner et perdre.

“Tout est possible mais pour faire un bon résultat, il faut prendre beaucoup de risques”, dit le pilote du Gemini Clinic Rally Team. “Si vous prenez beaucoup de risques, vous pouvez faire d'excellents temps et on verra si on peut le faire, parce que ce sera la clé du succès.”

En dépit de ses difficultés, Bouffier est fan du Barum Czech Rally Zlín fan. “C'est un rallye très rapide et difficile, mais c'est un bel événement avec beaucoup de spectateurs et la liste d'engagés est énorme. Même si j'ai gagné le Rzeszow, c'est un nouveau rallye, donc appuyer sur le bouton reset est important.”