Černý : Je serai plus rapide, plus fort en ERC

Jan Černý promet d'être "plus rapide et plus fort" lorsque le FIA European Rally Championship se poursuivra sur ses terres de République Tchèque la semaine prochaine.

Le pilote du ACCR Czech Team disputera le Barum Czech Rally Zlín après une sortie frustrante sur le Rally Rzeszow au début du mois.



Mais après s'être placé sixième de l'ERC Junior Under 28 aux côtés de son copilote Petr Černohorský, Černý indique qu'il devra faire mieux devant ses supporters.



"Bien sûr, nous voulions être vraiment rapides [en Pologne] et être sur le podium, mais nous avons fini dernier",a expliqué le pilote de la ŠKODA Fabia R5."Je n'avais pas les bonnes notes et je n'avais pas la confiance dans mon pilotage à cause de cela. Normalement, j'aime ce genre de spéciales, très belles, piégeuses et rapides, mais je n'étais pas en confiance. Nous savons quel était le problème, c'est ce qui importe."



"Maintenant, nous nous préparons pour le Barum, où nous serons je l'espère plus rapides et plus forts. Rzeszow était un rallye vraiment difficile, où j'ai pris beaucoup d'expérience, mais je ne suis pas satisfait des résultats et nous devons parler des notes pour la prochaine épreuve, avec moins de détails, c'est sûr."



Le Barum Czech Rally Zlín se disputera du 25 au 27 août.