Černý : La confiance vient avec les kilomètres en ERC

Jan Černý, pilote de l'ACCR Czech Team, pense que l'opportunité de rouler en essais avant le Barum Czech Rally Zlín lui a donné une confiance dont il avait grand besoin pour sa manche nationale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le pilote soutenu par la fédération tchèque a enduré un début de campagne frustrant en ERC Junior Under 28, avec deux abandons consécutifs. Mais il veut désespérément se refaire sur les exigeantes spéciales asphaltées de son pays.



“Les manches précédentes de l'ERC n'ont pas été bonnes pour moi, alors j'espère un bon résultat sur mon rallye national”, dit Černý, copiloté dans sa ŠKODA Fabia R5 par Petr Černohorský.“Depuis la Pologne, j'ai fait quelques essais, donc j'ai beaucoup de kilomètres dans la voiture et je me sens confiant. On a trouvé beaucoup d'erreurs dans les notes en Pologne, et travaillé là-dessus depuis, donc je sais qu'on peut être plus forts. Ça aide aussi de bien connaître ce rallye pour l'avoir couru cinq ou six fois avant.”



Le Barum Czech Rally Zlín se déroulera du 25 au 27 août.