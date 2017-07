Černý regonflé par ses résultats à domicile avant la Pologne

Jan Černý admet qu'il a une "bonne occasion" de mettre sa malchance derrière lui en FIA ERC Junior Under 28 Championship, la semaine prochaine en Pologne.

Černý est au départ du Rally Rzeszow pour la première fois, après ses accidents durant les rallyes Azores et Gran Canaria, qui ont durement affecté ses espoirs de titre.



Mais le talentueux pilote de la ŠKODA Fabia R5, qui fait partie de l'équipe ACCR Czech Team de sa fédération nationale, aborde la Pologne après avoir terminé troisième du Rally Bohemia dans son pays natal, la République Tchèque, au début du mois.



"J'ai été très malchanceux lors des deux premiers rallyes de la saison, donc c'est vraiment important de terminer et de prendre des points car nous sommes presque derniers au classement", a déclaré Černý, sacré Champion ERC 2WD en 2010 et 2012. "Mais nous sommes dans une bonne position en ayant montré une belle rapidité sur certains rallyes que nous avons faits en République Tchèque, où j'étais également heureux de ma performance. Nous avons une bonne occasion en Pologne."