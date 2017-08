Coup dur pour Marczyk, forfait en ERC2

Miko Marczyk a fait part de son immense désillusion après qu'un accident en test l'a empêché de participer au Rally Rzeszow, sa manche nationale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, cette semaine.

Le pilote de 21 ans, étudiant en finance et management et ancien pilote de kart, dispute sa seconde saison de rallye et est enregistré pour les points en ERC2 sur sa Subaru du Poland Rally Team. Mais l'accident survenu lundi a trop endommagé son Impreza, laissant Marcin Słobodzian comme unique représentant de la formation.



“J'ai fait une erreur, la voiture est parti en tonneau à vitesse réduite et je n'ai pas été en mesure de réparer l'arrière dans les temps”, dit-il.“C'est difficile pour moi de dire quelque chose de plus car je n'ai pas de mots pour décrire les émotions que je ressens en ce moment dans ma tête – c'esrt un des moments les plus durs pour moi en sport mécanique mais je continue de penser que ce qui ne me tue pas me rendra plus fort. Je suis désolé pour tous les partenaires, l'équipe et les fans. Je voulais me servir de cette course pour montrer ce que je sais faire.”



Le Subaru Poland Rally Team fait son retour en championnat d'Europe au Rally Rzeszow. Après avoir mené Wojciech Chuchała au titre ERC2, l'équipe se concentre sur le développement des jeunes talents Marczyk et Słobodzian sur des épreuves plus proches de son QG cette saison.