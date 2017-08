Déjà des soucis pour Østberg et Gryazin

Tous les espoirs qu'avait Mads Østberg de faire un retour victorieux en Championnat d'Europe FIA des Rallyes ont été douchés quand il a dû s'arrêter pour changer une roue crevée dans la première spéciale de ce samedi.

Østberg avait entamé la deuxième étape à la sixième place du général avec un retard de 38 secondes sur le leader, Bryan Bouffier, mais a rapidement rencontré un problème dans les 22,55 kilomètres de la spéciale de Lubenia.

“J'ai heurté une pierre, je ne sais pas ce que c'était comme pierre mais on a crevé à l'avant gauche et on a dû s'arrêter très tôt dans la spéciale”, a expliqué le vainqueur d'une manche de championnat du monde au reporter d'ERC Radio, Julian Porter. “Ça n'a pas été un gros impact mais il semble que quelque chose d'autre se soit produit. Les freins ont disparu après ça, ils ont probablement surchauffé durant le changement de roue et je n'en avais plus vraiment par la suite.”

Le héros local et double champion d'Europe Kajetan Kajetanowicz a terminé la spéciale avec une roue tordue, alors que Nikolay Gryazin, la tête d'affiche de l'ERC Junior Under 28 qui était troisième du général vendredi soir après cinq spéciales, est sorti de la route dans un virage à droite compliqué d'après l'un de ses rivaux dans la catégorie, Tomasz Kasperczyk.

Auteur du meilleur temps, Bryan Bouffier a porté son avance à 18,8s dans sa quête d'une cinquième victoire au Rally Rzeszow. La spéciale de Korczyna, longue de 16,05 kilomètres, doit débuter à 9h55.