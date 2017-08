Des hauts et des bas pour les frères Kupec en ERC Junior

Les frères Karel et Radomír Kupec ont expérimenté des fortunes diverses en se retrouvant face à face pour la première fois en championnat FIA ERC Junior Under 27, au Rally Rzeszow, en Pologne, ce mois-ci.

Alors que Karel Kupec a fini à une bonne quatrième place, son jeune frère Radomír a abandonné après un tonneau pour ses débuts dans la catégorie.

“J'ai été un peu trop optimiste dans un virage de la troisième spéciale”, a dit Radomír Kupec. “C'était à vitesse très lente mais il y avait un trou de 1,5 mètre et nous sommes partis en tonneau. Les dégâts n'étaient pas si énormes et nous aurions pu continuer mais il y avait un problème avec les freins.”

Karel Kupec a déclaré : “C'était un rallye difficile, un petit peu fou. Le premier jour n'a pas été très bon avec les annulations de spéciales, puis j'ai eu un problème technique dans la quatrième spéciale. On a essayé de lutter [le deuxième jour] et ça a été. La quatrième place, ce n'est pas trop mauvais bien que j'aie besoin de plus de points pour être sur le podium final.”