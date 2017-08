Du pain sur la planche pour Østberg pour son retour en ERC

Mads Østberg admet qu'il ne sera pas préparé totalement pour son retour en FIA European Rally Championship dans le cadre du Rally Rzeszow.

Østberg s'apprête à disputer l'épreuve à peine après avoir disputé le Rallye de Finlande, manche du championnat du monde, ce qui lui a laissé peu de temps pour se préparer à cette compétition très relevée sur l'asphalte, disputée dans le sud-est de la Pologne.



"Il n'y a pas eu de temps pour se préparer avant le rallye en raison du Rallye de Finlande, et nous devons donc travailler dur et de manière efficace",a expliqué le pilote norvégien."J'ai un nouveau co-pilote, c'est ma première fois au volant d'une R5 cette année, pas d'essai et ma première épreuve sur asphalte depuis le mois d'octobre l'an passé. Et l'équipe est nouvelle également. Mais je suis optimiste dans le fait qu'il s'agira d'une superbe expérience d'apprentissage et un bon test en vue du Rallye Deutschland. Cela le fera au final, j'en suis certain."



Patrick Barth copilotera Østberg sur le Rally Rzeszow. Le Suédois est un member du Adapta Motorsport, une équipe gérée par une partie de la famille de Østberg.