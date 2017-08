Ecoutez la Qualifying Stage du Rally Rzeszow en direct sur ERC Radio

La Qualifying Stage du Rally Rzeszow, cinquième manche du FIA European Rally Championship, sera diffusée en direct sur ERC Radio à partir de 12h00 aujourd'hui.

Les reporters Julian Porter et Chris Rawes proposeront des réactions instantanées et de l'intérieur depuis l'arrivée de la spéciale de 3,37 km de Niechobrz, avec en lice les 44 pilotes prioritaires de l'ERC.



La spéciale en elle-même débutera à 12h15 avec les leaders du championnat ERC1 Bruno et Hugo Magalhaes premiers au départ sur la route suivis du héros local Kajetan Kajetanowicz et Jarek Baran. La star du championnat du monde Mads Østberg s'élancera en troisième aux côtés de son nouvel équipier Patrik Barth. Le quadruple vainqueur du Rally Rezszow, Bryan Bouffier, sera viendra ensuite suivi de Alexey Lukyanuk, de retour en ERC après avoir récupéré de ses blessures suite à un accident en essais en mai.



ERC Radio est disponible via l'application ERC ou en cliquant sur le lien sur FIAERC.com.