ERC Junior Under 27 : première victoire pour Huttunen

Avec un avantage de près d'une minute et demie au départ de la deuxième étape, la première victoire de Jari Huttunen cette saison en ERC Junior Under 27 semblait assurée, à condition qu'il se tienne à l'écart des embuches sur les six spéciales du samedi.

Bien qu'un souci de freins l'ait inquiété le matin, le pilote de l'ADAC Opel Rallye Junior Team a été en mesure de se maintenir en tête devant Filip Mareš, de l'ACCR Czech Team, et le local Aleks Zawada. Karel Kupec, Buǧra Banaz, Dominik Brož et Tamara Molinaro terminent de la quatrième à la septième places.

Chris Ingram, vainqueur des deux premières manches, mène toujours au classement provisoire mais ses espoirs de troisième victoire ont pris fin quand son ADAM d'usine a trop coupé une corde dans l'ES4, vendredi, et a perdu plusieurs minutes le temps que les réparations soient effectuées. Il se place huitième de la catégorie.

Sébastien Bedoret s'est arrêté avec un radiateur endommagé, Radomír Kupec et Catie Munnings ont abandonné après être sortis de la route, et Simon Wagner a renoncé avec un manque de puissance. Kristóf Klausz n'a pas pris le départ de la deuxième étape après son crash de l'ES1.