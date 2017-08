FIA European Rally Championship

De mars à octobre, regardez la saison 2017 du FIA ERC en LIVE sur Eurosport Player

La plus vieille épreuve de rallye internationale constitue le terrain d'entraînement idéal des espoirs qui visent le sommet du rallye, tout en fournissant naturellement aux champions nationaux un palier supérieur.

Se déroulant sur huit épreuves entre fin mars et début octobre, le calendrier ERC propose des courses sur asphalte et sur graviers avec des pilotes dont seules les six meilleures performances seront retenues, ce qui entraîne une compétition intense.

Le calendrier 2017 inclue le rallye Azores Airlines sur l'île des Açores de São Miguel au milieu de l'Atlantique, le légendaire rallye de l'Acropole en Grèce ainsi que la nouvelle addition au calendrier ERC pour 2017, le Rally di Roma Capitale qui passe près du célèbre Colisée de Rome.

L'ERC est ouvert à tous, et offre aussi une possibilité de progression claire pour les jeunes pilotes grâce à ses championnats juniors U27 et U28. Les pilotes et copilotes courent après des titres FIA prestigieux dans trois divisions distinctes selon les performances de leur voiture : ERC1, ERC2 et ERC3.