Griebel, leader de l’ERC Junior Under 28, va “tout donner”

Marijan Griebel a promis de "tout donner" au cours d'un mois d'août qui s'annonce très chargé pour le leader du championnat FIA ERC Under 28.

Le pilote allemand, qui devance Pepe López dans une bataille très serrée en ERC Junior U28, va disputer pas moins de trois rallyes en l'espace de quatre semaines, dont une sortie sur la manche du championnat du monde à domicile après le Rally Rzeszow de cette semaine. Il conclura le mois avec le Barum Czech Rally Zlin en ERC.



"Le mois d'août va être incroyable avec trois rallyes en quatre semaines, et je vais tout donner pour prendre un bon départ en Pologne",a déclaré Griebel, le champion en titre en ERC Junior.



"Pour le Rzeszow, je veux conserver ma première place en ERC Junior U28 et terminer avec un autre bon résultat. Les Canaries n'étaient vraiment pas le genre de spéciales que j'apprécie. Même si ce sera ma première participation au Rzeszow, de ce que j'ai vu sur des caméras embarquées, le rallye me conviendra bien mieux et ressemblera à ce que j'ai déjà connu dans ma carrière, et je suis donc assez optimiste dans le fait d'être dans le coup en ERC Junior ce week-end."



"Depuis le rallye des Canaries, j'ai disputé un "sprint" avec l'Opel ADAM R2, un championnat allemand avec quelques invités, donc pas de chronos, ainsi qu'un rallye au Luxembourg, que j'ai remporté. Je suis donc resté en mode rallye et j'ai essayé d'avoir le plus de temps de roulage possible."