Gryazin revient sur son abandon au Rzeszow

L'abandon de Nikolay Gryazin au Rally Rzeszow a été la conséquence d'une “petite erreur” aux lourdes conséquences.

Le jeune Russe réalisait une nouvelle performance impressionnante en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, occupant la troisième place du général et menant la catégorie ERC Junior Under 28, quand il a effectué une violente sortie de route dans la première spéciale du deuxième jour, qui a occasionné d'importants dégâts sur sa ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies.

“Je ne sais pas si cela a été une erreur de pilotage mais c'était très glissant dans un virage à droite, on est partis au large, on a tapé et on est partis en tonneaux”, à dit Gryazin. “La voiture est assez salement endommagée mais je pense que l'arceau de sécurité a tenu.”

Si Gryazin s'en est sorti indemne, son copilote Yaroslav Fedorov s'est blessé au pied gauche en faisant en sorte d'être évité par les frères Jarek et Marcin Szeja qui ont eux-mêmes tapé dans la Fabia SRT accidentée, causant des dégâts supplémentaires.

“Yaroslav s'est blessé au pied quand la voiture n°22 est rentrée dans la nôtre, en tombant dans un fossé alors qu'il essayait de courir”, a expliqué Gryazin. “C'est très frustrant, car l'objectif était de finir. Nous menions notre catégorie et ne roulions pas si vite, on assurait plutôt. C'était une petite erreur mais il n'y avait aucune chance de préserver la voiture.”