Huttunen retrouve l’ERC après son exploit finlandais

Moins d'une semaine après son héroïque performance au Rallye de Finlande, Jari Huttunen revient en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en Pologne cette semaine, échangeant sa R5 pour une R2 pour reprendre sa quête de victoire en ERC Junior Under 27.

Huttunen a signé une victoire dominatrice pour ses débuts dans la catégorie WRC2 sur sa manche nationale du championnat du monde, le week-end dernier. Mais la couronne ERC Junior Under 27 – et les 100.000 euros offerts au champion – étant une possibilité réelle, sa concentration se porte sur le Rally Rzeszow, du 3 au 5 août.



Après deux manches en ERC Junior, Huttunen est troisième du classement, s'étant classé deuxième au Rally Islas Canarias début mai. En réalité, le jeune homme de 23 ans pourrait être plus proche de la tête sans une casse mécanique lui ayant coûté la victoire en vue de l'arrivée sur l'Azores Airlines Rallye.



“On a fait une préparation solide pour le Rally Rzeszow, disputant le difficile Rallye Weiz en Autriche et gagnant la très relevée catégorie R2 en nous montrant les plus rapides en 2RM”, dit-il. “On a même réussi à finir septièmes du classement général avec notre petite ADAM R2, parmi plusieurs voitures à quatre roues motrices. Antti [Linnaketo] et moi avons maintenant la chance de revenir en mode compétition après un assez long break.”



“Nous sommes très impatients avant le Rally Rzeszow, qui est nouveau pour nous mais aussi pour la plupart de nos concurrents. Ça promet d'être sympa. Comme toujours dans le très relevé ERC Junior, on fera de notre mieux pour éviter toute erreur mais en même temps être rapide. Ça paraît très facile mais c'est très difficile.”