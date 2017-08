Info ERC : Bouffier remporte le Rally Rzeszow

Bryan Bouffier a remporté le Rally Rzeszow pour la cinquième fois, portant aussi à cinq le nombre de vainqueurs en Championnat d'Europe FIA des Rallyes cette saison.

Copiloté par Gilbert Dini sur une Ford Fiesta R5 du Gemini Clinic Rally Team, le Français a battu le héros local Kajetan Kajetanowicz. Marijan Griebel a remporté l'ERC Junior Under 28 en se classement troisième du général. Kajetanowicz prend la tête du championnat devant Bruno Magalhães.

“C'est génial”, a réagi Bouffier. “Ce rallye a toujours été important pour moi car il a été mon premier en Pologne il y a très, très longtemps. Quand on regarde le niveau de l'ERC, c'est sympa d'être en bonne position, surtout après les Canaries où ça ne s'est pas bien passé pour moi. Gagner à nouveau me rend très heureux et on va bien faire la fête ce soir.”

Plus d'informations à venir...