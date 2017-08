Ingram “volé” mais toujours leader de l’ERC Junior U27

Chris Ingram a déclaré qu'il avait le sentiment d'avoir été volé quand sa course en FIA ERC Junior Under 27 s'est terminée samedi dernier.

Bien que le Britannique figure toujours en tête du championnat et reste le mieux placé pour obtenir les 100.000 euros de fonds offerts au champion pour disputer une campagne 2018 en ERC Junior Under 28, l'avance qu'il possède sur son équipier chez Opel, Jari Huttunen, a été réduite à huit points après que le Finlandais a signé sa première victoire de l'année en Pologne.

Ingram, vainqueur de la catégorie aux Açores et aux Canaries, a entamé le Rally Rzeszow en réalisant le même chrono que Huttunen dans la première spéciale du vendredi. Mais ses espoirs de troisième victoire ont pris fin quand son ADAM R2 a coupé dans l'ES4, lui et son copilote, Elliott Edmonson, perdant plusieurs minutes à réparer.

“Après avoir fait un début de saison parfait avec deux victoires, rien n'a été en notre faveur ce week-end”, dit-il. “Cela a été un rallye tellement fou, avec des accidents partout, et seul Jari a roulé sans soucis donc c'est un peu dur, pour être honnête. Ce serait sympa de courir sans problèmes et normalement. On a été un peu volés mais on mène toujours le championnat.”