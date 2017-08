Interview ERC : Alexey Lukyanuk

Alexey Lukyanuk est de retour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur le Rally Rzeszow cette semaine, après avoir récupéré de ses blessures subies lors d'un accident en tests en Russie, début mai. Voici ce qu'il avait à dire avant le rendez-vous polonais sur asphalte.

Meilleur temps dans la Spéciale de Qualification aujourd'hui, pensiez-vous vraiment que ce serait possible ?“Pour être honnête, je ne m'attendais pas à être aussi rapide. Je pense que les gars, sachant que je récupère encore de mes blessures, ont levé un peu et m'ont fait un cadeau ! Disons-le comme ça. C'était une bonne matinée pour nous et je suis très content d'être de retour derrière le volant.”



Comment vous sentez-vous dans la voiture ?“Pas vraiment à l'aise. Je ressens encore quelques douleurs dans les jambes, les hanches et le pied, donc je lutte mais avec l'adrénaline, ça devient plus facile.”



Vous n'avez évidemment parcouru qu'une courte distance aujourd'hui mais avez-vous conduit sur une plus longue distance ?“On a essayé de conduire plus mais je ne portais pas de bottines de course car cela me donnait quelques douleurs supplémentaires. Mais on ne peut rien y faire.”



Pourrez-vous finir le rallye ?“Je suis confiant à 99%.”



Votre intention initiale était de revenir pour le Barum Czech Rally Zlín, mais vous êtes là encore plus tôt. Comment cela a-t-il été possible ?“Nous avions été très prudents en visant le Barum mais finalement, j'ai fait du très bon travail en m'entraînant à la gym pour retrouver mes muscles très bien et rapidement. Puis, il y a deux semaines, j'ai fait 30 kilomètres pour voir si j'étais en mesure de conduire et vers la fin, j'étais plus ou moins incapable de freiner car le pied était trop faible. Mais la semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé pour le renforcer et ça va beaucoup mieux maintenant.”