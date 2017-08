Interview ERC avant le Rzeszow : Kajetan Kajetanowicz

Le pilote du LOTOS Rally Team, double champion d'Europe FIA et vainqueur du Rally Rzeszow l'année dernière, évoque le fait de courir à domicile, d'être très occupé et de connaître le succès sur sa manche nationale de l'ERC.

Q : Qu'est-ce que cela signifie pour vous de courir devant vos fans ? R :“C'est un énorme événement car je n'ai pas très souvent la chance de courir devant mes fans. En gros, ça arrive deux, parfois trois fois par an. C'est pourquoi je suis encore plus content que le Championnat d'Europe FIA des Rallyes revienne en Pologne. J'ai eu le plaisir de gagner le Rallye de Pologne quand c'était une manche de l'ERC, et l'année dernière, on a travaillé très dur pour mériter notre victoire à Rzeszów. Bien sûr, c'est un peu stressant, car je veux faire de mon mieux devant mes fans, mais en même temps ils me motivent et me soutiennent beaucoup, par exemple par des sourires et des high five. Ça fait battre mon cœur encore plus vite durant ce rendez-vous.”



Q : Ressentez-vous beaucoup de pression, étant le pilote que tout le monde en Pologne veut et attend de voir gagner ?R :“J'essaie d'avoir la même approche sur tous les rallyes mais un rendez-vous à la maison est exceptionnel et tout autant difficile. Quelque part dans un coin de mon esprit, je ressens un peu la pression de gagner à domicile. D'autant plus qu'il y a beaucoup de pilotes très rapides ici, venus du monde entier. Toutes ces choses me rendent très heureux et je sais que je peux gérer de telles situations. Je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir mes fans.”



Q : Êtes-vous très occupé avant, durant et après le rallye ?R :“J'ai ma propre équipe, le LOTOS Rally Team, et je suis le patron, ce qui signifie que nous avons beaucoup de choses à faire avant et après le rallye. Chaque membre de l'équipe a un rôle clairement défini et remplit ses fonctions d'une façon parfaite, mais je dois être impliqué dans la coordination de tout. En plus de cela, il y a les rencontres avec les médias, les opérations du sponsor, les séances d'entraînement. Globalement, je n'ai aucun temps libre durant l'année mais quand on fait ce qu'on adore, même les choses difficiles peuvent rendre heureux.”



Q : Quels sont les défis du Rally Rzeszow ?R :“Cette saison est juste fantastique. Un membre de notre équipe a récemment compté que près de 50 pilotes de voitures R5 ont couru dans la première partie du championnat. Cela montre que le niveau de la compétition est très élevé. Ce ne sera pas différent sur le Rally Rzeszow, qui est connu pour ses spéciales exceptionnelles, techniques et piégeuses, avec beaucoup de crêtes et de portions étroites. C'est un peu comme un Rallye d'Ypres en plus sinueux et dans une campagne vallonnée.”



Q : En tant qu'ancien vainqueur de ce rallye, que diriez-vous qu'il faut pour s'y imposer ?R :“Si on veut être rapide en Pologne, il faut une excellente voiture, comme ma Ford Fiesta, et une excellente équipe, comme mon LOTOS Rally Team. Mais sérieusement, les routes ont des niveaux de grip et des caractéristiques différents. Certaines parties sont rapides, et puis il y a des sections très étroites et sinueuses. Il faut être flexible, s'adapter. La marge d'erreur est très petite. Ce rallye est pour ceux qui n'ont pas peur des défis.”