Interview ERC : Luca Rossetti

Triple vainqueur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Luca Rossetti y fait son retour lors du Rally Rzeszow, cette semaine. Armé d'une Toyota GT86 CS-R3, l'Italien est un prétendant à la victoire en ERC3.

Vous avez passé un peu de temps à développer la Toyota GT86 CS-R3. Comme le projet avance-t-il et quel est l'objectif pour ce rallye ?“Je pilote ici une Toyota GT86. Elle n'a que deux roues motrices, mais à l'arrière. C'est très sympa à piloter. La voiture est performante et très agréable. Notre objectif est de lutte pour la première place en deux roues motrices. La voiture a le potentiel pour être devant.”



Votre voiture est préparée par ce qui était auparavant le Toyota Team Europe, et s'appelle maintenant Toyota Motorsport GmbH...“C'est exact. La plaque minéralogique est impressionnante, KAM, et suffit à me faire rêver au passé, quand j'étais jeune et suivais le championnat du monde des rallyes. Bien sûr, ils sont très connus et c'est une immense équipe qui sait construire une voiture de la catégorie R3. Je me sens absolument confiant dans la voiture et dans le travail de l'équipe. Pour moi, dire que je reviens en tant que pilote officiel avec Toyota est fabuleux.”



En vous basant sur ce que vous avez découvert en recos, les spéciales conviennent-elles à la voiture ?“Je pense qu'elles lui conviennent parfaitement. Le problème, c'est le pilote car c'est la première fois que je viens ici. J'aime beaucoup les spéciales. Elles sont étroites et rapides, avec beaucoup de sauts. Mais on ne voit pas les virages, ce qui fait une grande différence. Je suis en meurs d'utiliser ma voiture du mieux possible, comme on l'a vu en qualification où nous étions assez rapides. Mais les spéciales sont très belles, vraiment impressionnantes.”