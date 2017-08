Kajetanowicz passe en tête de l’ERC et remercie ses fans

Kajetan Kajetanowicz a remercié ses fans polonais après avoir pris la tête du Championnat d'Europe FIA des Rallyes grâce à sa seconde place au Rzeszow.

Le pilote du LOTOS Rally Team compte désormais 13 points d'avance sur Bruno Magalhães alors qu'il se trouvait 14 derrière le Portugais avant le difficile rallye sur asphalte couru au sud-est de son pays natal.

“Nous menons le championnat d'Europe, donc nous avons accompli notre mission”, a déclaré Kajetanowicz. “Peut-être que je devrais être en colère parce que c'est mon pays, mais je suis content. Mener le championnat d'Europe était mon principal objectif et cela me donnait mal à la tête de ne pas le faire.”

“Le public et mon équipe ont été fabuleux, et merci à tous les fans. Ils nous ont donné beaucoup d'énergie positive. Je sais que ce n'est pas facile d'être fan, car j'en ai été un aussi il y a un certain temps, et je sais que c'est très dur de rester longtemps en plein soleil et de courir partout après les concurrents.”