Kasperczyk a oublié son accident aux Canaries avec sa première arrivée en ERC Junior U28 en Pologne

Tomasz Kasperczyk a bel et bien banni de sa mémoire son terrible accident lors du Rally Islas Canarias, après avoir vu pour la première fois l'arrivée en FIA ERC Junior Under 28 lors du Rally Rzeszow.

Kaspercyk, qui avait connu une énorme frayeur lorsque sa Ford Fiesta du Tiger Energy Drink Rally Team a échappé de peu au plongeon en bas d'un ravin sur l'épreuve asphalte espagnole début mai, s'est placé cinquième de sa catégorie lors du Rally Rzeszow après une performance impressionnante.



"Un Rally Rzeszow extrêmement chaud a confirmé que garder la tête froide est très important dans ce sport, surtout dans cette chaleur si insupportable",a déclaré Kasperczyk après-coup."Nous avons réussi à rester calmes et concentrés. Cela nous a laissé atteindre notre objectif – marquer beaucoup de points au championnat."



"Même dans ces températures élevées, nous avons bouclé des kilomètres compétitifs avec un certain plaisir. Ce fut un superbe week-end pour nous – avec beaucoup de grosse rivalité, disputée dans une bonne atmosphère, très sportive. J'ai pris beaucoup de plaisir derrière le volant de ma Fiesta R5 sur les spéciales exigeantes et tortueuses autour de Rzeszow. Il est difficile de ne pas être satisfait lorsque l'on réalise que nous nous sommes battus de manière compétitive avec des pilotes comme Bruno[Magalhães] et Jan [Černý]. Sur le Barum Rally, cela sera plus difficile de les suivre, mais nous essaierons, c'est certain."