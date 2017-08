Klausz veut encore progresser en ERC Junior

Kristóf Klausz est de retour en FIA ERC Junior au Rally Rzeszow cette semaine (3-5 août), en raison de la forte adversité à laquelle il fera face et à une possibilité claire et nette de progresser.

Le Hongrois de 21 ans a intégré le Championnat d'Europe des Rallyes fin 2013, en provenance de son championnat national, passant les deux dernières saisons à courir en ERC Junior sur sa Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli et engagée par Klaus Motorsport.



Fort d'une expérience cruciale et motivé par les 100.000 euros offerts au champion de l'ERC Junior Under 27 à utiliser pour une campagne 2018 en ERC Junior Under 28, Klausz est impatient de prendre le départ.



“J'ai toujours pensé que l'ERC est un très bon championnat et la catégorie Junior est très forte”, dit-il.“Quand on lutte sur ces longues et difficiles courses, on perçoit en fait beaucoup mieux sa progression et son développement. On a la possibilité de disputer des épreuves très relevées et c'est la clé pour se développer soi-même. Et en raison de la récompense, on se rend sur les courses avec une motivation encore plus grande.”



Klausz, originaire de Pápa en Hongrie, doit disputer les manches restantes de l'ERC Junior Under 27 réservé aux pilotes nés le 1er janvier 1990 ou après.“On a l'expérience de la plupart de ces courses et on va l'utiliser pour améliorer notre vitesse”, dit-il.“D'un autre côté, il y a des courses avec lesquelles on doit se familiariser aussi vite que possible.”



Il poursuit :“L'année dernière, on a rencontré quelques difficultés sur chacune des courses. Parfois on avait des problèmes techniques, à cause desquels on ne pouvait disputer les courses comme on l'avait prévu. Cette année, on a débuté un épisode complètement nouveau dans notre carrière et on fera de notre mieux pour atteindre nos objectifs. Les pilotes sont très bons en ERC Junior Under 27, ce sera un résultat génial d'être performant et de réussir.”



Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC, déclare quant à lui :“Kristóf a identifié un certain nombre de bénéfices à courir en ERC Junior, et c'est génial qu'il soit de retour afin de tirer le maximum de ces opportunités pour une troisième saison. Année après année, il a bien progressé et nous sommes impatients de le voir continuer ainsi en 2017.”



Botond Csányi sera le copilote de Klausz, un des 13 pilotes présents en ERC Junior Under 27 au Rally Rzeszow et des 14 des 14 engagés au championnat pour l'instant.