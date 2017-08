Kupec Jr compte sur les conseils de son frère pour ses débuts en ERC Junior

Radomír Kupec comptera sur les conseils de son frère aîné Karel pour ses débuts en Championnat FIA ERC Junior Under 27 sur le Rally Rzeszow, qui se déroule du 3 au 5 août dans le sud-ouest de la Pologne.

Karel Kupec a débuté sa campagne en ERC Junior à l'Azores Airlines Rally qui lançait la saison, tandis que Radomír Kupec entame la sienne à mi-parcours. Il combine ce programme, initialement pour trois rallyes sur une Opel ADAM R2, avec ses études universitaires et une participation au championnat Czech Rallysprint.



À l'instar de Karel, Radomír a connu le succès comme skieur au niveau junior dans sa République tchèque natale, avant de le suivre en rallye.“Il y a quelques années, il y avait une ferme rivalité entre nous, mais dans tous les moments cruciaux, on s'aidait l'un l'autre et je suis sûr que ce sera pareil cette fois, car il est maintenant celui qui a le plus d'expérience et je serai là pour apprendre quelque chose de nouveau de lui et des autres”, a dit Radomír, 23 ans.“J'espère que je recevrai de bons conseils de sa part.”



En plus du Rally Rzeszow, Kupec prendra part à des manches de l'ERC Junior sur son sol natal (Barum Czech Rally Zlín) et en Italie (Rally di Roma Capitale). Une apparition sur la dernière manche de la saison, le Rally Liepāja, n'est pas prévue pour l'instant en raison de contraintes financières.“Le Rally Rzeszow sera ma première course dépassant les 70 kilomètres, excepté le Lausitz Rallye en 2015, alors j'espère que je verrai la ligne d'arrivée et glanerai un peu d'expérience d'un gros événement”, a-t-il poursuivi.“Mon principal objectif est donc de finir la course.”



Concernant ses plans à plus long terme, Kupec espère disputer davantage de manches ERC en 2018, si les considérations budgétaires et d'emploi du temps le lui permettent.



Le coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley, a déclaré :“C'est génial d'avoir non seulement Karel Kupec bâtissant son expérience de la compétition internationale en ERC Junior Under 27, mais aussi maintenant son petit frère Radomír. Cela créera une belle histoire évidente en termes de publicité, et Radomír sera en mesure d'apprendre de Karel, et je suis sûr qu'ils travailleront bien ensemble et maximiseront leur connaissance des rallyes et des divers défis qu'ils rencontreront.”



L'ERC Junior Under 27 est réservé aux pilotes nés le 1er janvier 1990 ou après, courant sur des voitures de catégorie R2 équipées de pneus Pirelli. Les quatre meilleurs résultats sur un total possible de six sont pris en compte, le vainqueur recevant 100.000 euros de prix à utiliser pour une campagne 2018 en ERC Junior Under 28 lors de laquelle il passera sur une R5. Stéphane Lefebvre, Emil Bergkvist et Marijan Griebel sont parmi les lauréats les plus notables en ERC Junior. Quatorze pilotes sont actuellement engagés pour l'ERC Junior U28.