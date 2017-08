La connaissance du terrain booste Gryazin en ERC Junior

Nikolay Gryazin pourrait tenir la corde dans la bataille en FIA ERC Junior Under 28 lors du Rally Rzeszow, qui débutera avec les essais libres et la Qualifying Stage aujourd'hui.

Le teenager russe a déjà pris part à l'épreuve l'an passé dans le cadre du championnat ERC3 au volant d'une Peugeot 208 (photo). Si le parcours du rallye a subi quelques modifications pour l'édition 2017, dont l'introduction de deux nouvelles spéciales, son expérience sur les routes asphalte très exigeantes pourrait se montrer cruciale en vue d'un bon résultat en Pologne.



"Le rallye est très difficile. Des spéciales rapides, un asphalte spécifique, mais un grip assez bon avec des endroits très piégeux",explique Gryazin, qui s'est entraîné au pilotage sur asphalte lors de rallyes en France et en Autriche depuis sa sortie à Chypre à la mi-juin."Il sera intéressant de comparer mes chronos avec ceux de Alexey [Lukyanuk] et Kajto [Kajetanowicz] pour avoir une idée de ma vitesse et de mes progrès. Cela sera difficile d'améliorer ma position dans le championnat ERC, mais je veux montrer une belle pointe de vitesse, de la régularité et signer un bon résultat final."



Au sujet de ses sorties en France et en Autriche, Gryazin a ajouté :"En France, c'était plutôt bien au niveau de la vitesse, mais nous avons perdu cinq minutes en essayant de réparer une crevaison car il était impossible de soulever la voiture avec le jack sur la partie en terre [où nous nous trouvions]. Le deuxième jour s'est déroulé sans problème, et nous avions toujours le deuxième ou troisième meilleur chrono des spéciales."



"En Autriche, il y avait moins de grip sur une portion rapide et nous sommes sortis dans une forêt. Les dommages n'étaient pas très importants mais nous nous sommes retrouvés bien en contrebas de la route. Nous avons pu ramener la voiture à l'assistance mais il était impossible de réparer, et nous n'avons pas pu repartir le deuxième jour."