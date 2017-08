La malchance de Érdi Jr frappe encore

Tibor Érdi Jr a révélé le crève-coeur qu'il a vécu lors du Rally Rzeszow, où il a vu la victoire en FIA ERC2 s'envoler le week-end dernier.

Érdi Jr semblait avoir course gagnée dans la deuxième division pour la deuxième fois en 2017 – et avoir boosté ses chances pour le titre dans l'opération – mais une casse moteur après l'arrivée de la dernière spéciale a ruiné ses espoirs en un instant, et il n'a pu atteindre l'arrivée.



"Le moteur a coupé et lorsque nous avons essayé de le redémarré… cela n'a pas démarré", explique le pilote hongrois qui pilotait une Mitsubishi Lancer."C'est la deuxième fois que cela arrive car c'était également la même chose sur l'Acropolis Rally [en 2014] lorsque j'ai remporté la dernière spéciale, mais que je n'ai pu rallier l'arrivée, c'est fou."



Zelindo Melegari, qui a hérité de la victoire en ERC2, et qui mène désormais au classement avec 53 points d'avance sur Érdi Jr, a commenté : "Je suis désolé pour Tibor car il était rapide dans cette course. C'était une course très difficile."