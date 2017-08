La saison ERC de Suárez est lancée !

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes de José Suárez est enfin lancé puisque le pilote de la Peugeot Rally Academy a obtenu son premier podium.

La campagne de l'Espagnol avait été gâchée par la malchance avec un accident et une casse mécanique ayant brisé ses espoirs de faire un bon début de saison sur la Peugeot 208 T16 qu'il partage avec son copilote Cándido Carrera.

Mais tout a changé quand il a empoché la troisième place de sa catégorie pour ses débuts au Rally Rzeszow, samedi, démontrant également sa vitesse avec un meilleur temps au scratch face à une opposition plus expérimentée.

“Je me sens vraiment bien”, a dit Suárez. “Nous avions besoin de marquer des points après un début de saison difficile, alors nous sommes restés calmes et concentrés, plus comme si nous étions à la pêche, pour garder la confiance. Je suis assez content de ce que nous avons fait et de notre performance ce week-end, car nous avons signé un meilleur temps au scratch.”

“On a eu un problème avec la boîte de vitesse [vendredi] et dû utiliser le second rapport pour passer les carrefours, et parfois faire marche arrière. Ne pas perdre de temps était difficile mais les mécaniciens l'ont changée incroyablement rapidement à l'assistance et je suis fier d'eux. Je suis satisfait que nous ayons pu faire du bon travail pour l'équipe et prendre quelques bons points au championnat.”