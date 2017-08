Le pilote ERC Junior Huttunen vise le quadruplé

Jari Huttunen peux signer un quatrième succès en cinq week-end à l'occasion de la manche du championnat du monde en Allemagne ce week-end.

Après deux victoires d'affilée sur le Rallye Weiz et le Rallye de Finlande, Huttunen a signé son premier succès en ERC Junior Under 27 lors du Rally Rzeszow, sa troisième victoire d'affilée.



Il disputera le Rallye Deutschland au volant de son Opel ADAM R2 de l'ADAC Opel Junior Rallye Team, alors qu'il fera partie des candidats à la victoire dans la catégorie RC4.



Tamara Molinaro, équipière de Huttunen chez Opel, sera également en action sur le Rallye Deutschland aux côtés de sa copilote norvégienne Veronica Engan.



Après le Rallye Deutschland, Huttunen et Molinaro porteront leur concentration sur le Czech Rally Zlin, quatrième manche de l'ERC Junior Under 27, du 25 au 27 août.