Le point à la mi-journée : Bouffier augmente son avance

Bryan Bouffier continue de mener le Rally Rzeszow, manche polonaise du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Quadruple vainqueur de ce difficile rallye asphalte, le Français précède le héros local Kajetan Kajetanowicz de 30,5s après avoir gagné les trois spéciales du samedi matin.“Cela a été une bonne matinée pour nous, pour l'instant je ne me plains pas”, a dit le pilote du Gemini Clinic Rally Team.“J'ai été plus rapide que Kajto dans chaque spéciale, donc ça se passe très bien.”

Son adversaire du LOTOS Rally Team, dont le principal objectif est de prendre la tête du championnat d'Europe à Bruno Magalhães plutôt que de tout faire pour signer un quatrième succès au Rzeszow, a quant à lui déclaré : “Pas d'erreurs, je continue de conduire vite mais c'était une dure boucle pour les pneus et aussi les freins, qui sont extrêmement chauds.”

Magalhães, de son côté, est dixième du général et continue de lutter avec des soucis de set-up et de confiance. “C'est du bon travail pour l'année prochaine, où j'espère revenir. C'est un dur week-end. On savait que ce serait très difficile pour nous et quand on perd tout le temps du terrain, on n'aime pas ça. Il y a beaucoup de pilotes qui sont rapides sur un rallye et pas sur l'autre.”

Marijan Griebel est désormais leader de la catégorie ERC Junior Under 28 après que Nikolay Gryazin, en tête vendredi soir, est sorti de la route dans l'ES6. L'Allemand est troisième au général avec 22,3s d'avance sur le pilote local Grzegorz Grzyb.

Sylvain Michel occupe la cinquième place et la deuxième en ERC Junior U28 à 47,7s du Polonais après avoir confessé des erreurs dans les trois spéciales de la matinée. Son rival de catégorie José Suárez vient ensuite, boosté par un meilleur temps au scratch dans l'ES7 sur sa 208 T16 de la Peugeot Rally Academy. Łukasz Habaj, Josh Moffett et Tomasz Kasperczyk sont septième, huitième et neuvième respectivement.

Le pilote de championnat du monde Mads Østberg a attaqué la deuxième étape à la sixième place du général, et comptait bien jouer la victoire pour son retour en ERC. Cependant, une crevaison à l'avant gauche dans la troisième spéciale a mis fin à ses espoirs et il a abandonné sur la liaison suivant la septième en raison d'inquiétudes pour la direction assistée de sa Ford Fiesta R5. “Je veux profiter et m'amuser mais j'ai tout le temps peur et ne suis pas confiance”, a dit le Norvégien.

Jari Huttunen dispose toujours d'une marge confortable en ERC Junior Under 27 et ERC3, bien qu'il se soit plaint d'une défaillance des freins de son Opel ADAM R2. Tibor Érdi Jr mène l'ERC2.

Après une halte de 30 minutes à l'assistance de Rzeszów, le deuxième passage dans la spéciale de Lubenia doit débuter à 13h30.