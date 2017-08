Le point à mi-journée : déception pour Lukyanuk, Østberg en tête

Mads Østberg mène la cinquième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes à la pause de la mi-journée à Rzeszów, après un début d'épreuve mouvementé sur l'asphalte polonais.

Par une température ambiante excédant les 30°C, le vainqueur d'une manche de championnat du monde a été le deuxième plus rapide dans la première spéciale du Rally Rzeszow avant de réaliser le meilleur temps de la suivante sur sa Ford Fiesta R5 d'Adapta Motorsport.



“J'ai fait de mon mieux, c'est sûr, mais je dois être prudent avec les freins car ils ne sont pas aussi efficaces que sur une World Rally Car et je dois m'en souvenir”, a dit le Norvégien, qui précède le quadruple vainqueur du Rally Rzeszow, Bryan Bouffier.“On les a perdus complètement à cinq kilomètres de l'arrivée [de l'ES2].”



Alexey Lukyanuk, qui fait son retour après avoir été sérieusement blessé dans un accident en test au début du mois de mai, a été le plus rapide de la spéciale d'ouverture avant de partir en tonneau et d'abandonner dans la seconde. Sa Ford Fiesta R5 bloquant la route, plusieurs pilotes, dont Nikolay Gryazin, Kajetan Kajetanowicz et Marijan Griebel, ont été retardés.



Lukyanuk n'est pas le seul des 23 pilotes d'une voiture de la catégorie R5 à avoir eu des soucis : les deux frères polonais Jarek et Marcin Szeja ont perdu quatre minutes à changer une roue arrière gauche endommagée après une sortie dans l'ES1, où László Német est parti en tonneau pour son second rallye sur une R5. Pepe López, concurrent de l'ERC Junior Under 28 sur sa Peugeot 208 T16, est sorti de la route après approximativement 15 minutes dans cette première spéciale. Josh Moffett et Murat Bostanci ont concédé du temps en faisant une excursion en dehors de la route dans l'ES2 alors que Filip Nivette y a subi une crevaison. Max Rendina et Albert von Thurn und Taxis ont effectué un tête-à-queue respectivement dans la première et la seconde spéciales.



Griebel mène la division ERC Junior Under 28 depuis une belle troisième place au scratch, une position devant le double champion d'Europe et héros local Kajetanowicz, l'actuel champion de Pologne, Grzegorz Grzyb, et l'autre pilote de la Peugeot Rally Academy, José Suárez.



Jari Huttunen et Chris Ingram étaient ex æquo en tête de l'ERC Junior Under 27 à l'arrivée de la première spéciale, avant que le premier cité ne précède son équipier chez Opel lors de la seconde – dans laquelle ce dernier a été momentanément retardé. Lucas Rossetti tient ferment les commandes de l'ERC3 sur sa Toyota officielle. Tibor Érdi Jr est premier de l'ERC2 dans un combat rapproché avec l'unique pilote du Subaru Team Poland au départ, Marcin Slobodzian. Dans le même temps, plusieurs pilotes de l'ERC Junior Under 27 ayant été retardés par des accidents dans les deux spéciales, un classement précis n'était pas encore établi à l'écriture de ces lignes.



Après une halte de 30 minutes à l'assistance, la troisième spéciale doit débuter à 13h35.