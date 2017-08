Le point vendredi soir : Bouffier en tête du Rally Rzeszow

Bryan Bouffier est en lice pour une cinquième victoire au Rally Rzeszow après un début une première journée mouvementé en Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Mais les cinq premiers se tenant en 30 secondes et six spéciales restant à courir, la bataille est joliment équilibrée.

Le Français précède le leader de l'ERC Junior Under 28, Nikolay Gryazin, de 15.7s, le héros local et champion d'Europe en titre Kajetan Kajetanowicz pointant à seulement 5.8s et précédant de peu deux autres concurrents de l'ERC Junior U28, Marijan Griebel et Sylvain Michel.



En cette journée hautement mouvementée, Alexey Lukyanuk, qui poursuit son retour après de sérieuses blessures, est sorti alors qu'il menait dans la deuxième spéciale, tandis qu'une casse de direction assistée a ruiné les espoirs du pilote de WRC Mads Østberg pour son retour en ERC, promouvant Bouffier au commandement après quatre spéciales. Le Norvégien est sixième à deux secondes du champion de France asphalte, Sylvain Michel, et à 32.4s de Bouffier.

Leader de l'ERC Junior Under 27, Chris Ingram a lui aussi rencontré des problèmes quand son Opel ADAM R2 a développé un souci technique dans la quatrième spéciale, procurant à son équipier Jari Huttunen une avance confortable moins d'une semaine après sa victoire dans la catégorie WRC2 au Rallye de Finlande. Ils avaient auparavant signé un chrono identique dans la première spéciale.

Tibor Érdi Jr est engagé dans une lutte rapprochée avec Marcin Słobodzian, pilote du Subaru Poland Rally Team, pour les honneurs en ERC2. Mais le défi de Luca Rossetti en ERC3 s'est achevé quand la Toyota GT86 CS-R3 est sortie de la route dans la troisième spéciale.

S'élançant 16e après avoir subi un problème de pop-off valve durant la Spéciale de Qualification du jeudi, Bouffier, qui a signalé un souci de pression d'eau sur sa Ford Fiesta R5 du Gemini Clinic Rally Team dans l'après-midi, a déclaré : “Je suis assez confiant et satisfait de mes chronos. Ce n'est pas bien que Mads ait eu un problème car je préférerais prendre la tête d'une façon différente. Mais c'est comme ça, et on ne va pas se plaindre. Ce sera compliqué demain, c'est sûr, mais ce sera un bel après-midi.”

Lukyanuk, sérieusement blessé dans un accident en tests au début du mois de mai en Russie, ne devait pas faire son retour en ERC avant le Barum Czech Rally Zlín à la fin du mois d'août. Mais une période de rééducation ardue lui a permis de revenir plus tôt que prévu, bien que le pilote Russian Performance Motorsport ait révélé qu'il souffrait des jambes, des hanches et de la cheville gauche après avoir remporté la Spéciale de Qualification du jeudi. Il a imputé la sortie de route qui a mis un terme à son rallye à une erreur de note, quatre kilomètres avant l'arrivée de l'ES2.

“Un des virages était trop optimiste”, a-t-il expliqué. “J'ai commencé à entrer dans un droite trop tôt, supposant que c'était un virage rapide qui correspondait à mes notes, mais il s'est avéré plus difficile et nous avons touché le fossé en sortie. Il y avait un talus dans le fossé qui nous a envoyé dans les airs, on a fait plusieurs tonneaux sur la route. Nous allons bien tous les deux, à part quelques ecchymoses. Le virage précédent était situé sur une crête et je me suis concentré dessus, accordant moins d'attention à celui qui suivait. La leçon coûte cher mais la confiance est toujours là. Et s'il y avait une option pour repartir en Rally2, je le ferais immédiatement, mais la voiture est salement endommagée et nous aurons une autre chance au Barum. Je suis désolé pour nos fans mais je pense que c'est mieux de gagner une paire de spéciales puis d'abandonner que de se traîner derrière en cinquième ou dixième position.”

Lukyanuk n'est pas le seul des 23 pilotes d'une voiture de la catégorie R5 à avoir eu des soucis : les deux frères polonais Jarek et Marcin Szeja ont perdu quatre minutes à changer une roue arrière gauche endommagée après une sortie dans l'ES1, où László Német est parti en tonneau pour son second rallye sur une R5. Pepe López, concurrent de l'ERC Junior Under 28 sur sa Peugeot 208 T16, est sorti dans un fossé après approximativement 15 minutes dans cette première spéciale. Josh Moffett et Murat Bostanci ont concédé du temps en faisant une excursion en dehors de la route alors que Filip Nivette y a subi une crevaison à 170 km/h. Max Rendina et Albert von Thurn und Taxis ont effectué un tête-à-queue respectivement dans la première et la seconde spéciales.

Par ailleurs, des soucis de set-up et de confiance ont handicapé le leader du championnat d'Europe, Bruno Magalhães, le reléguant à la 12e place vendredi soir. Les champions de Pologne passé et présent, Łukasz Habaj et Grzegorz Grzyb, sont neuvième et dixième respectivement. Dávid Botka est 14e après cinq spéciales sur sa ŠKODA Fabia R5 nouvellement acquise.

ERC Junior Under 27 : Huttunen mène, ses rivaux retardésSi le leader Jari Huttunen a pu disputer les cinq spéciales à fond, ce fut une autre histoire pour sa poignée de rivaux dans les rangs desquels une succession de spéciales annulées, en raison de voitures accidentées bloquant la route, ont causé une frustration considérable pour résulter dans un classement non représentatif puisque le retour de Kristóf Klausz en ERC s'est conclu par un accident dans l'ES1.



ERC Junior Under 28 : courte avance pour Gryazin sur GriebelNikolay Gryazin compte un avantage de 12.9s sur Marijan Griebel, Sylvain Michel et José Suárez luttant pour la dernière marche du podium de la catégorie même si ce dernier a piloté sans premier rapport dans l'après-midi. Josh Moffett, Tomasz Kasperczyk et Jan Černý complètent le classement provisoire. Il n'y aura pas de seconde chance pour Pepe López qui a trop endommagé sa 208 de la Peugeot Rally Academy quand il est parti en tonneau dans la première spéciale du jour.



ERC2 : combat rapproché entre Érdi Jr et SłobodzianTibor Érdi Jr est en tête de l'ERC2 dans une lutte serrée avec le pilote du Subaru Poland Rally Team et nouveau venu dans le championnat, Marcin Słobodzian. Le leader de la course au titre, Zelindo Melegari, qui prend un de ses rares départs sur asphalte, est sorti dans la troisième spéciale et a endommagé la direction de sa Lancer mais il est troisième avant la seconde journée. Sergey Remennik est lui aussi sorti, dans la première spéciale, mais devrait repartir samedi matin.



ERC3 : Huttunen devant mais des dégâts derrièreLes concurrents de ERC Junior Under 27 étant éligibles pour les points en ERC3, Jari Huttunen en est l'homme fort alors que la plupart de ses rivaux a été retardée par des spéciales interrompues. Dariusz Poloński s'est crashé violemment dans l'ES2, Luca Rossetti est sorti dans la troisième, alors qu'Emma Falcón, qui prend part à l'ERC Ladies' Trophy, est partie en tonneau dans l'ES4. En revanche, Artur Muradian est toujours là pour ses débuts sur asphalte.



Et maintenant ?Le Rally Rzeszow ERC se termine samedi 5 août avec six spéciales pour une distance de 114,80 kilomètres. Les 22,55 kilomètres de Lubenia débuteront à 8h45, heure locale, et l'action se conclura sur Market Square, à Rzeszów, à partir de 17h30.



Les résultats sont provisoires et sous réserve de changement.