Le titre par équipes en ERC, l’objectif pour Bostanci

Murat Bostanci visera des points précieux à l'occaion du Barum Czech Rally Zlín, du 25 au 27 août.

Bostanci fait partie de l'équipe Castrol Ford Team Turkey, qui mène le prestigieux championnat par équipes du FIA European Rally Championship avec une avance confortable de 45 points.



"Nous sommes totalement concentrés sur le championnat par équipes désormais",a déclaré Bostanci."Barum est l'un des plus difficiles en termes du nombre et de la qualité des pilotes locaux, il est donc important de garder à l'esprit que nous avons pour objectif prioritaire de terminer cette épreuve et de marquer des points pour notre équipe. Je sais que c'est difficile mais ce serait un bon résultat de faire un top 10."



Son père, et directeur de l'équipe Serdar Bostanci, ajoute :"Je peux dire facilement que le Barum sera l'épreuve la plus piégeuse pour notre équipe. Nous disposons d'une bonne avance au championnat par équipes, mais nous ne ferons pas la manche italienne, et le rallye tchèque est donc crucial pour nous."



"Nous avons budgété six manches en 2017, mais nous considérons maintenant la possibilité de participer à la manche en Lettonie également. Nous déciderons de cela après le Barum Rally. Notre objectif numéro un sera d'emmener tous nos équipages à l'arrivée."