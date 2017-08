L’ERC Junior Kasperczyk n’oubliera pas son crash des Canaries

Tomasz Kasperczyk assure qu'il est remis de son dramatique accident du Rally Islas Canarias, mais ajoute qu'il ne risque pas d'oublier son spectaculaire abandon lors de l'épreuve insulaire, seconde manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Un rail de sécurité a évité de justesse à la Ford Fiesta du Tiger Energy Drink Rally Team de plonger dans un ravin quand le Polonais est sorti trop large d'un virage à droite en raison d'un souci de freins. Kasperczyk et son copilote Damian Syty n'ont pas été blessés dans l'accident, mais celui-ci a été un nouveau coup dur en ERC Junior Under 28 après un premier abandon pour l'ouverture de la saison aux Açores.



La sortie de route a été filmée par la caméra embarquée dans l'hélicoptère d'Eurosport. Les images, qui peuvent être visionnéesici, ont attiré 1 476.041 vues rien que sur la chaîne YouTube officielle du championnat.



“Tout est bien qui finit bien, donc je ne considère pas ça comme une expérience à oublier”, dit Kasperczyk.“En fait, ça fera toujours partie de mon histoire en rallye et ça me reviendra de temps en temps, surtout parce que ce crash a été si populaire sur internet. Bien sûr, les kilomètres que nous étions supposés couvrir en Espagne auraient été bénéfiques avant le Rally Rzeszow, mais je ne veux pas avoir de regrets. Depuis le Rally Islas Canarias, j'ai couru deux rallyes sur terre en Pologne, qui se sont très bien passés pour nous. Je n'ai remarqué aucune perte de rythme après l'issue spectaculaire aux Canaries.”



Le Rally Rzeszow de cette semaine marque le retour sur son sol natal en ERC de Kasperczyk, qui s'y est classé sixième en 2016.