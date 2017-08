L’ERC Junior Tamara Molinaro veut faire de bonnes recos

Des reconnaissances réussies de Tamara Molinaro pour le Rally Rzeszow de cette semaine pourraient être la clé pour réaliser une belle prestation alors que le Championnat d'Europe FIA des Rallyes redémarre en Pologne.

La pilote soutenue par Red Bull, qui fait partie de l'Opel Rallye Junior Team, mène l'ERC Ladies' Trophy après deux manches et dit que prendre de bonnes notes boostera ses chances et celles de sa copilote autrichienne, Ursula Mayrhofer.



“Je ne connais pas du tout ce rallye, donc je fais de mon mieux pour préparer ce rendez-vous qui comprendra, j'en suis sûr, quelques routes en asphalte extrêmement piégeuses”, dit l'Italienne.“Ursula et moi nous concentrerons sur les recos pour nous assurer d'avoir les notes adéquates. Le gros but, comme toujours, sera d'être intelligentes, d'amener la voiture sur la ligne d'arrivée et d'inscrire beaucoup de points à l'ERC Ladies' Trophy autant qu'au classement général.”