Les actuels et anciens talents de l’ERC brillent en Finlande

Les pilotes actuels et anciens du Championnat d'Europe FIA des Rallyes ont démontré leur talent sur les routes les plus rapides qui soient, lors du Neste Rally Finland ce week-end.

Esapekka Lappi, champion ERC 2014, a remporté sa première victoire en championnat du monde pour son quatrième départ avec TOYOTA GAZOO Racing, alors que son équipier Juho Hänninen, champion ERC 2012, a signé son premier podium en championnat du monde en terminant troisième.



Un autre Finlandais, Jari Huttunen, a lui aussi obtenu son premier succès. Concurrent de pointe de du championnat ERC Junior Under 27 de la FIA, pour le compte de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, le jeune pilote a remporté pour ses débuts la catégorie WRC2 avec une large avance.



Par ailleurs, Craig Breen, vice-champion ERC en 2015 avec la Peugeot Rally Academy, a glané une belle cinquième place au général sur sa Citroën officielle.



Alors que Breen, Hänninen et Lappi vont se concentrer désormais sur la prochaine manche du championnat du monde, au mois d'août en Allemagne, Huttunen a pris la direction de la Pologne pour le Rally Rzeszow, cinquième rendez-vous de l'ERC et troisième de l'ERC Junior Under 27, du 3 au 5 août.



Après deux manches, Huttunen est troisième du classement et reste sur une deuxième place de catégorie au Rally Islas Canarias, début mai. En réalité, le jeune homme de 23 ans aurait pu être plus près de la tête – et des 100.000 euros de prix offerts au champion pour disputer l'ERC Junior Under 28 en 2018 – si une casse mécanique ne lui avait coûté la victoire en vue de l'arrivée à l'Azores Airlines Rallye, en avril.



Photo :Neste Rally Finland