Les engagements pour le Junior ERC sont ouverts

Les formulaires d'engagement aux championnats Junior FIA ERC U27 et U28 sont disponibles sur le site officiel du Championnat d'Europe des Rallyes, FIAERC.com.

Le Junior ERC proposera deux divisions – Junior ERC U27 et Junior ERC U28 – à compter de 2017, se basant sur l'âge et l'expérience des pilotes.



Le Junior ERC U27 est destiné aux pilotes de moins de 27 ans lors du coup d'envoi de la saison 2017, qui s'affrontent à bord de R2 chaussées de pneumatiques Pirelli. Les quatre meilleurs résultats sur les six sont comptabilisés, et le vainqueur se voit offrir une prime de 100 000 € pour évoluer en 2018 en Junior ERC U28.



Cette catégorie Junior ERC U28 s'adresse quant à elle aux concurrents de moins de 28 ans, lors du premier rallye 2017, aux volants de R5. Là encore, les quatre meilleurs résultats sont enregistrés. Le champion se verra offrir la participation à une manche européenne du Championnat du Monde des Rallyes 2018, en tant que pilote P2, avec une World Rally Car de spécification 2016.



Pour être éligibles au Junior ERC U27, les pilotes doivent s'enregistrer auprès de la FIA en tant que concurrent ERC3. Pour être éligibles au Junior ERC U28, les pilotes doivent s'enregistrer auprès de la FIA en tant que concurrent ERC.



Cliquezicipour plus d'informations et pour télécharger le formulaire d'engagement.