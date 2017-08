Les habitués de l’ERC s’attaquent à leurs amis tchèques

Plusieurs pilotes de pointe venus de République tchèque vont vouloir prouver leur valeur alors que le Championnat d'Europe FIA des Rallyes se rend dans leur pays cette semaine.

En plus du quintuple vainqueur au général et actuel champion national en titre Jan Kopecký, une poignée d'autres pilotes tchèques de premier plan visera les points en ERC sur le Barum Czech Rally Zlín.

La liste inclut Jan Černý, concurrent de l'ERC Junior Under 28, le pilote de circuit devenu rallyman Tomáš Kostka, l'ex-pilote de championnat du monde Roman Kresta, le multiple champion de République tchèque et vainqueur à Zlín Václav Pech, la valeur établie Pavel Valoušek, Jaromír Tarabus, monté sur le podium en ERC, et une autre référence, Antonín Tlusťák.

Alors que Kopecký and Pech sont solidement installés aux première et deuxième places du général au championnat tchèque, Černý peut encore être rattrapé pat le pilote polonais Jarek Szeja, pour qui ce rallye sera la seconde apparition en ERC. Ils sont séparés de 32 points avant l'épreuve toute asphalte à coefficient 1,5.