Les Logos des championnats Junior ERC U27 et U28 révélés

La saison 2017 approche à grands pas, l’occasion de découvrir les logos des championnats Junior ERC U27 et U28.

Le Junior ERC, étape incontournable reconnue pour espérer décrocher un volant officiel en WRC, sera séparé en deux divisions en fonction de l’âge et de l’expérience des concurrents.



Le Junior ERC U27 est réservé aux pilotes nés après le 1erjanvier 1990, inscrits à bord de voitures R2 chaussées de pneumatiques Pirelli. Les quatre meilleurs résultats sont retenus et le vainqueur se voit remettre une prime de 100 000 € pour disputer le Junior ERC U28 en 2018.



Le Junior ERC U28 constitue désormais l’échelon supplémentaires dans la pyramide, destiné aux pilotes nés après le 1erjanvier 1989. Six manches également au programme, mais un classement là aussi établi sur les quatre meilleurs résultats des pilotes de R5. Le champion se verra offrir un volant pour disputer une manche européenne du Championnat du Monde FIA des Rallyes avec une World Rally Car, en spécification 2016 et en tant que pilote P2.



L’Azores Airlines Rallye accueillera la manche d’ouverture du 30 mars au 1eravril.