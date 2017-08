Les reconnaissances, la clé des espoirs de Lukyanuk

Alexey Lukyanuk a promis d'accorder plus d'attention à ses notes lorsque débuteront les reconnaissances de la sixième manche du FIA European Rally Championship à Zlín demain matin (mercredi).

Le pilote russe, qui se bat toujours pour retrouver sa pleine forme physique après un gros accident en test dans sa Russie natale début mai, a pointé une erreur de notes pour expliquer son abandon sur sortie de route lors du Rally Rzeszow début août.



Lukyanuk menait le rallye en Pologne à ce moment-là et avait besoin d'un gros résultat après avoir manqué les manches de l'ERC en Grèce et à Chypre en raison de ses blessures.



Alors qu'il aborde le Barum Czech Rally Zlín, le pilote du Russian Performance Motorsport compte 62 points de retard derrière le leader du championnat Kajetan Kajetanowicz, mais demeure en lice pour le titre, avec 117 points encore à chercher sur les trois dernières manches de la saison.



"Nous allons avoir une épreuve incroyable ce week-end, l'un de mes rallyes favoris, et nous sommes tellement heureux de nous rendre là-bas",a expliqué Lukyanuk, qui jouait la victoire l'an passé lors du Czech Rally Zlín avant qu'il ne soit contraint à l'abandon lors de la dernière spéciale lorsqu'une sortie de route endommageait la direction de sa Ford Fiesta R5.



"En 2015, le rally de Zlín était le deuxième sur asphalte dans ma vie, mais même à ce moment-là la vitesse n'était pas trop mauvaise. J'espère maintenant que nous sommes devenus meilleurs, nous avons commencé à comprendre mieux la voiture, et la confiance est plus élevée. Nous porterons davantage d'attention à nos notes, et essaierons de faire de notre mieux."



Lukyanuk, copiloté par son compatriote russe Alexey Arnautov, occupe le quatrième rang avant cette épreuve 100% asphalte qui se disputera du 25 au 27 août.