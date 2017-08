L’excitation monte pour Catie Munnings en ERC Junior

Catie Munnings est impatiente de revenir derrière le volant de sa Peugeot 208 R2 en compétition lors du Rally Rzeszow, cette semaine.

La concurrente de l'ERC Junior Under 27 est nouvelle sur le rendez-vous polonais mais la pause entre le Rally Islas Canarias et celui-ci fait qu'elle est impatiente de se remettre en action.



“Je suis très excitée de revenir derrière le volant”, dit la Britannique.“Ces trois mois en dehors de la voiture ont été longs, alors j'espère que le feeling reviendra rapidement car nous avons fait de super progrès sur ces routes incroyables des Canaries.”



“Je m'attends à un rallye incroyablement rapide au Rzeszow, où il faut penser et agir rapidement sur des routes exigeantes, mais nous sommes plus que prêtes. Mon but est le même qu'à chaque rallye : atteindre l'arrivée et augmenter encore notre rythme face aux ERC Juniors les plus rapides. Comme l'asphalte est très différent de celui des Canaries, ce sera une très bonne expérience pour moi.”



Munnings, qui fait partie du programme d'entraînement ERC Junior Experience, est ambassadrice pour Peugeot UK. Elle est troisième au classement provisoire de l'ERC Ladies' Trophy.