L’objectif est clair pour Michel pour ses débuts sur le rallye Rzeszow en ERC

Sylvain Michel n'a qu'un objectif en tête, alors qu'il se prépare à ses débuts sur le Rally Rzeszow cette semaine.

Le champion de France sur asphalte effectuera sa seconde sortie en FIA ERC Junior Under 28 en Pologne, après une belle première apparition lors de ses débuts dans la discipline lors du Rally Islas Canarias en mai, où il s'est classé deuxième de sa catégorie.



"L'objectif est clair : nous sommes obligés de faire un bon résultat",explique Michel."Avec l'équipe, nous allons essayer de confirmer le niveau de performance affiché aux Iles Canaries. Encore une fois, nous découvrirons l'épreuve, et malheureusement nous n'avons pas eu l'opportunité de faire des tests avant la course. Il sera nécessaire d'exploiter pleinement les trois passages en essais libres et la Qualifying Stage avec de s'embarquer sur la première spéciale à proprement parlé du vendredi matin. Une chose est sûre, nous sommes motivés et nous voulons tout donner, et faire partie des hommes forts de la catégorie ERC Junior U28."



Jérôme Degout copilotera Michel sur leur ŠKODA Fabia R5.