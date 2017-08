López : je continuerai à me battre en ERC

Pepe López n'abandonne pas ses espoirs de remporter le titre en FIA ERC Junior Under 28 malgré sa sortie de route lors de la spéciale d'ouverture du Rally Rzeszow ce matin.

López a débuté l'épreuve polonaise sur asphalte avec trois points de retard sur Marijan Griebel, mais il reculera dans la hiérarchie après avoir connu des problèmes au volant de sa Peugeot Rally Academy 208 T16.



"C'est dommage d'avoir terminé le rallye comme cela, car nous sommes venus ici avec beaucoup de travail fait en amont, et prêts à courir à pleine vitesse, mais c'est le rallye",explique le pilote espagnol."Juste avant l'accident, nous souffrions un peu avec la voiture, même si nous ne savons pas ce qui se passait exactement. Nous sommes allés dans un fossé, et nous sommes partis en tonneaux ; heureusement nous allons bien, avec des contusions mineures."



"Ce résultat est mauvais, mais les règles du FIA ERC nous donnent un peu de marge, tout n'est donc pas perdu dans le championnat Junior U28. Malgré tout, nous ne voulons pas trop nous en préoccuper. Maintenant, nous sommes focalisés sur le Barum Rally et nous voulons continuer à nous battre dans le futur."



Son équipier José Suárez est quatrième en ERC Junior Under 28 ce soir, après avoir connu un problème de boîte de vitesse au cours de l'après-midi. La perte du premier rapport lui a fait perdre du temps dans les virages serrés et les jonctions, mais une réparation totale sera opérée lors de l'assistance.