Lukyanuk de retour pour un Rally ERC Rzeszow à l’affluence record

Alexey Lukyanuk fera son retour en FIA European Rally Championship sur le Rally Rzeszow, qui accueillera l'ERC pour la deuxième fois le mois prochain (3-5 août).

Lukyanuk s'était gravement blessé dans un accident survenu en essais en Russie, quelques jours après sa victoire au Rally Islas Canarias, début mai. Un résultat qui l'avait placé à la lutte pour le titre très convoité. Mais il a tout fait pour revenir en forme et sera de retour presque un mois plus tôt que prévu, avec l'intention de remettre son championnat sur de bons rails.



Le pilote Russian Performance Motorsport a manqué deux épreuves, mais seuls les six meilleurs résultats sur huit comptent pour l'ERC, ce qui signifie que Lukyanuk reste en lice pour le titre alors que la deuxième partie de la saison 2017 approche.



R5 en puissance en Pologne !La popularité de l'ERC est mise en avant avec un record de 23 voitures R5 engagées pour la section internationale du Rally Rzeszow, 11 de plus qu'en 2016 quand l'épreuve avait intégré le calendrier ERC pour la première fois. Au total, 45 pilotes chercheront à marquer des points en ERC sur le Rally Rzeszow, avec 96 participants parmi les trois championnats comptabilisés, soit une augmentation de 11 voitures par rapport à 2016.



Les Juniors ERC prêts pour l'asphalte.Vingt-et-un prétendants de l'ERC Junior seront alignés sur le Rally Rzeszow, huit en quête de succès dans la catégorie ERC Junior Under 28 et 13 en ERC Junior Under 27. Parmi eux figurent Radomir Kupec et Simon Wagner, ainsi que Kristóf Klausz, qui prend son premier départ de la saison. Les pilotes polonais Tomasz Kasperczyk (ERC Junior U28) et Aleks Zawada (ERC Junior U27) attireront l'attention des fans et des médias.



Champions actuels et du passé.Bryan Bouffier, dont le CV inclut trois titres en Pologne et quatre victoires à Rzeszow, est l'un des anciens vainqueurs de championnat à être inscrit, dans un ERC extrêmement compétitif. On compte également le Champion d'Europe et héros local Kajetan Kajetanowicz, le triple vainqueur de l'ERC Luca Rossetti, Mads Østberg, deux fois Champion de Norvège et vainqueur de rallye mondial, le triple Champion du Portugal Bruno Magalhães, le Champion de France sur asphalte Sylvain Michel, le double Champion de Turquie et vainqueur du FIA European Rally Trophy 2015 Murat Bostanci, ainsi que Łukasz Habaj et Grzegorz Grzyb, vainqueurs du Championnat de Pologne en 2015 et 2016.



La lutte s'intensifie en ERC2.Zelindo Melegri, Tibor Érdi Jr et Sergey Remennik font face à la concurrence des pilotes du Subaru Poland Rally Team, Miko Marczyk et Marcin Słobodzian.



ERC Ladies' Trophy.Emma Falcón, Tamara Molinaro et Catie Munnings prolongent leur rivalité pour l'ERC Ladies' Trophy, après avoir formé le podium sur le Rally Islas Canarias.



