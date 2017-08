Lukyanuk révèle les causes de son accident lors du Rally Rzeszow ERC

Alexey Lukyanuk explique son abandon suite à sa sortie de route au Rally Rzeszow par une erreur de note, mais a confirmé que lui et son copilote Alexey Artaunov se sont sortis de l'accident avec de simples ecchymoses après que leur Ford Fiesta R5 du Russian Performance Motorsport a fait plusieurs tonneaux lors de cette manche du FIA European Rally Championship.

Lukyanuk occupait la première place pour son retour dans la série après avoir récupéré de graves blessures lors d'un accident en test, lorsqu'il a rencontré un problème à approximativement quatre kilomètres de l'arrivée de la spéciale de Pstragowa ce matin.



"J'avais un sourire permanent au visage, même si tout le monde n'accepte pas cette approche", a confié Lukyanuk."J'avais une sensation d'unité totale avec la voiture et un contrôle un peu magique de cela mais, malheureusement, il y a eu une erreur avec les notes. L'un des virages était trop optimiste. Nous avons effectué 45 km avant cela, et tout était idéal, c'est pourquoi j'étais pleinement confiant dans la voiture et en moi-même."



"J'ai commencé à rentrer dans le virage trop tôt, en supposant qu'il s'agissait d'un virage rapide, ce qui correspondait à mes notes, mais il est apparu plus serré, et nous avons touché le bas-côté à la sortie. Il y avait un talus sur le bas-côté, sur 20 ou 30 mètres, et cela nous a envoyé dans les airs, nous avons fait plusieurs tonneaux sur la route. Nous sommes tous les deux ok, mis à part des ecchymoses que je ne compte pas."



"Les spectateurs nous ont dit que nous menions devant [Mads] Østberg de sept secondes à ce moment-là, et cela correspondait totalement à mon feeling, je savais que nous étions bien. J'avais le sentiment que nous devions augmenter notre avance, Mads étant un sérieux compétiteur, et il était déjà prêt lors de la première spéciale. J'étais sûr que j'allais être plus rapide dans la deuxième. Malgré tout, je ne prenais pas trop de risques, je pilotais selon mes sensations et en suivant le carnet de notes."



"Malheureusement, cette erreur durant les reconnaissances, je sais pourquoi c'est arrivé. Le virage précédent était au sommet d'une bosse, et j'étais concentré là-dessus, et j'ai manqué d'attention sur le virage suivant, en le sous-évaluant."



"Comme toujours, la leçon est coûteuse, mais la vitesse est la base, et la confiance est touours là, je veux rouler à nouveau. Et s'il y avait eu la possibilité de repartir en Rally2, je le ferai immédiatement, mais la voiture est beaucoup endommagée et nous aurons une autre opportunité sur le Barum."



"Je suis désolé pour nos supporters. C'est le rallye, les gars. Je pense qu'il vaut mieux remporter quelques spéciales et abandonner plutôt que de se traîner derrière en cinquième ou dixième position."