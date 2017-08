Mareš demeure ambitieux en ERC Junior à Zlín

Filip Mareš insiste sur le fait qu'il ne se laissera pas emporter en dépit du fait qu'il disputera sa manche nationale du Championnat FIA ERC Junior Under 27 à partir de vendredi en République tchèque.

Mareš, qui fait partie de l'ACCR Czech National Team, entame le Barum Czech Rally Zlín sur la lancée de sa deuxième place au Rally Rzeszow, début août.

Mais le pilote Peugeot met en exergue la forte opposition à laquelle il fera face, et son manque de connaissance de cet exigeant rallye asphalte.

“Après avoir fini deuxième en Pologne, un autre podium doit être mon objectif, même si je sais que ce ne sera pas facile en raison de la concurrence des pilotes Opel, Aleks Zawada, Simon Wagner et les autres”, dit-il. “Mon but personnel sera de gagner quelques spéciales, mais ce n'est que mon second vrai départ sur ce rallye car en 2015, j'ai un un problème de boîte de vitesses. Cela dit, c'est aussi à 300 kilomètres de chez moi, donc je connais très bien le secteur.”