Mareš reprend l’aventure de l’ERC Junior au Rzsezow

Filip Mareš s'est bien préparé pour la relance de sa quête du Championnat FIA ERC Junior Under 27, en Pologne cette semaine.

Le pilote de l'ACCR Czech Team a pris part au Rally Pačejov, un rallye sprint disputé dans son pays natal le week-end dernier, où il a fini troisième de sa classe dans l'habituelle Peugeot 208 R2 qu'il partage avec son copilote Jan Hloušek.



“Mon objectif est de finir avec un bon résultat”, dit-il.“On a fait quelques rallyes en République tchèque depuis les Canaries. En fait, on a fait le Rally Pačejov en guise de test avant le Rzsezow. J'espère que le set-up sera bon pour la Pologne car les spéciales semblent similaires à ce que nous avons en République tchèque, si je me fie à ce qu'on en vu sur les vidéos et aux informations que nous ont données d'autres équipages. Je pense que les spéciales me conviendront, donc j'espère que ce sera un bon rallye pour nous.”



Dominik Brož accompagne Mareš dans une seconde Peugeot de l'ACCR Czech Team, copiloté par Petr Těšínský. Le Rally Rzeszow est, comme pour son compatriote et équipier, nouveau pour Brož, qui déclare :“Cela va être très difficile car la compétition est très relevée en ERC et c'est pourquoi ma préparation est aussi très importante. Depuis le Rally Islas Canarias, j'ai fait un rallye en République tchèque et j'ai passé du temps avec mon copilote à m'entraîner un peu. Je ne sais pas quel résultat nous pouvons obtenir – il faudra voir.”