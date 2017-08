Michel travaille pour continuer en ERC

Sylvain Michel a célébré son second podium consécutif en Championnat FIA ERC Junior Under 28, et confirmé qu'il fera tout ce qu'il peut pour poursuivre sa campagne réussie au Barum Czech Rally Zlín, à la fin du mois.

Le Français a terminé deuxième de la catégorie derrière Marijan Griebel au Rally Rzeszow mais doit encore finaliser ses plans pour courir en République tchèque, du 25 au 27 août, sur sa ŠKODA Fabia R5 de 2C Compétition.

“Cela a été un rallye difficile, félicitations à Bryan [Bouffier] pour sa victoire et à Marijan pour la sienne [en ERC Junior]”, a dit le champion de France asphalte. “Nous étions satisfaits au départ car nous avions un très bon feeling avec la voiture sans avoir fait de test, savoir si nous avions un bon set-up étant alors difficile. Nous sommes sortis dans les trois spéciales du samedi matin, c'était donc compliqué. Nous savions devoir nous relaxer mais nous devions aussi continuer à attaquer parce que la deuxième place au championnat est très importante. Maintenant, nous allons travailler pour être au Barum Rally.”