Moffett veut apprendre encore en ERC

Josh Moffett prévoit d'apprendre encore davantage quand se poursuivra son aventure en Championnat FIA ERC Junior Under 28, la semaine prochaine en République tchèque.

Moffett l'Irlandais a terminé cinquième parmi les concurrents de l'ERC Junior Under 28 au Rally Rzeszow, et pense déjà au prochain rendez-vous sur sa Ford Fiesta R5 de Combilift Rallying.

“J'étais assez content de la première spéciale [en Pologne] mais dans la deuxième, on a juste perdu complètement le rythme et les freins se sont mis à très mal fonctionner dans la seconde moitié de la spéciale. On a fini par aller dans un champ et faire un très mauvais chrono. Je pense qu'on a perdu autour de 40 secondes, mais je suis surpris que ce ne soit pas plus.”

“On a eu des problèmes de freins et les pneus mediums ne marchaient pas pour nous le samedi matin. On a pris des durs pour l'après-midi mais on avait encore des problèmes avec les freins. La forte chaleur jouait sur tout. Cela a été un rallye difficile mais on a beaucoup appris et apprécié. Être quelques places plus haut aurait été sympa, mais c'est comme ça, et maintenant, Zlín sera une nouvelle courbe d'apprentissage.”