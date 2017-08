Molinaro désolée pour ses rivales de l’ERC Ladies’ Trophy

Septième des concurrents du Championnat FIA ERC Junior Under Under 27, Tamara Molinaro a inscrit le maximum de points en ERC Junior Ladies' Trophy, tandis que ses rivales Emma Falcón et Catie Munnings sont sorties de la route.

L'Italienne a ainsi remporté sa seconde victoire dans la catégorie pour sa première participation au Rally Rzeszow.

“Sur ce rallye, ce n'était pas possible de ne pas se faire de frayeur, même si j'essayais de piloter de façon complètement sûre. C'est désagréable et pas sympa de voir d'autres pilotes sortir”, a déclaré Molinaro, copilotée par l'Autrichienne Ursula Mayrhofer dans son Opel ADAM aux couleurs Red Bull. “Le plan était d'amener la voiture à l'arrivée et de marquer des points pour l'ERC Ladies' Trophy. Je voulais signer quelques bons temps en spéciale mais n'en ai pas été capable dans ces conditions. Je suis vraiment désolée pour les autres filles, qui sont sorties de la route, mais c'est le rallye.”