Munnings satisfaite de ses progrès en ERC Junior

Catie Munnings est satisfaite de ses progrès dans le Championnat FIA ERC Junior Under 27, malgré des débuts tronqués au Rally Rzeszow la semaine dernière.

Munnings est lourdement sortie de la route durant la dernière étape, samedi, après n'avoir disputé qu'une spéciale en conditions normales la veille en raison d'une succession d'interruptions suite à des accidents.

“On a eu le plus frustrant des week-end”, dit l'ambassadrice de Peugeot UK. “La seule spéciale que nous avons vraiment disputée a été celle en ville. Les quatre autres ont été arrêtées au drapeau rouge à cause d'accidents. Mais sur les kilomètres que nous avons parcourus, nous avons fait de gros progrès et le feeling a été de mieux en mieux.”

Concernant son accident, Munnings ajoute : “Le feeling et le pilotage étaient aussi bons que possible mais nous avons été piégées par une série de compressions et de bosses dans une portion rapide et nous sommes sorties, ce qui a mis fin à notre rallye. Ces routes sont incroyablement difficiles à haute vitesse et ont piégé beaucoup de pilotes. Nous espérons revenir bientôt.”