Nouvelle saison, nouvelle voiture pour Brož en Junior ERC

Dominik Brož disposera d'une nouvelle auto pour disputer le championnat Junior FIA ERC U27 en 2017. Le Tchèque troquera en effet sa Ford Fiesta R2 pour une Peugeot 208 R2 durant sa deuxième campagne au sein de la deuxième catégorie réservée aux jeunes pilotes. Une nouvelle qu'il qualifie de "plus beau cadeau de Noël".

"Elle est dans le garage et nous ne pouvons rêver de plus beau cadeau de Noël, se réjouit Brož, qui sera toujours copiloté par Petr Těšínský.Nous sommes ravis d'avoir déjà pu tout organiser pour être encore plus forts la saison prochaine. Je tiens à remercier mes parents pour leur soutien, tout comme Petr, nos partenaires et notre fédération qui nous a beaucoup aidé durant l'année qui vient de s'écouler."



Brož, qui marche dans les traces de Filip Mareš en s'inscrivant dans la série Junior qui sera remaniée l'an prochain, season’s revamped ERC Junior series, placed seventh in the final ERC Junior classification in 2016, while his TMS Czech National Team was fifth in the ERC3 Teams’ standings. He will begin his 2017 ERC Junior U27 bid on the Azores Airlines Rallye from 30 March-1 April.